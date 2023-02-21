سیاسة

إردوغان يَعد ببناء 200 ألف مسكن بعد زلزال تركيا

"سيعاد تشييد جميع المباني على أرض صلبة ووفقاً للمعايير الجيدة في أذار "
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ترکیا

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطة لبناء 200 ألف منزل في 11 محافظة تركية تضررت من الزلزال المدمِّر في السادس من فبراير (شباط).

وقال إردوغان من محافظة هطاي الأكثر تضرراً من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة  والتي زارها الاثنين 20 شباط ،وأسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص في تركيا ودمَّر أو ألحق أضراراً بالغة بأكثر من 118 ألف مبنى: «لن يزيد ارتفاع أيٍّ من المباني عن ثلاثة أو أربعة طوابق». وأضاف أنه «سيعاد تشييد جميع المباني على أرض صلبة ووفقاً للمعايير الجيدة»، مشيراً إلى أن بناء هذه المساكن سيبدأ في مارس (آذار).

وتابع أن هذه المساكن ستُبنى بعيداً من خطوط الصدع و«أقرب إلى الجبال، للحماية من المشكلات الناجمة عن الأرضية غير المتينة».

وقال: «سنبني أنطاكيا وإسكندرون وأرسوز مجدداً. سنعيد البناء من الصفر»، وهي المدن الثلاث في محافظة هطاي.

وعد الرئيس التركي الذي كان يتحدث للمرة الأولى علناً منذ ستة أيام: «سنبدأ نقل مواطنينا الذين يعيشون في الخيام والحاويات إلى منازلهم (الجديدة) في غضون عام».

وسيتم بناء 130 ألفاً من الوحدات السكنية المعلن عنها في محافظات هطاي وكهرمان مارش ومالاطيا، وهي أكثر المحافظات الـ11 تضرراً من الزلزال.

وقال إردوغان إنه سيعاد أيضاً بناء المساجد وأماكن العبادة الأخرى. وأضاف الرئيس الذي أشار إلى أن أكثر من 114.800 ألف شخص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، أن البنوك العامة ستمحو ديون الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الزلزال.

وأوضح أنه في المجموع «تمت تلبية حاجات 1.69 مليون شخص للحصول على مأوى»، لافتاً إلى أنه تم إجلاء 375 ألف منكوب من المحافظات المتضررة إلى مدن أخرى في البلاد، ثلاثة أرباعهم عن طريق الجو.

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