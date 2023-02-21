وزير الاعمار : سيتم مراجعة شكل وتصاميم المشاريع في أقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) – أعلن وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان أن حكومة الاقليم والوزارات المعنية ستقوم بمراجعة تصاميم المشاريع التي تنفذ في إقليم كوردستان. مشيرا ان الاقليم يقع في منطقة زلزال معتدلة ومتوسطة واذا بلغ الزلزال خمس درجات على مقياس ريختر "فلن تقع اضرار كبيرة".

وقال دانا عبدالعزيز وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان خلال ورشة عمل بدأت اليوم الثلاثاء 21 شباط في أربيل بعنوان ( حماية أقليم كوردستان من الزلازل ) .

وقد بدأت أعمال الورشة بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان الذي قال في كلمة إفتتاحية : " إن من واجب حكومة الاقليم والوزارات المعنية مراجعة تصاميم وتنفيذ المشاريع في إقليم كوردستان".

وتابع وزير الاعمار والاسكان : " رأينا من الضروري إقامة هكذا ورشة كي نسطيع إجراء تقييم للابنية والعمارات في كوردستان وإذا إكتشفنا أن فيها أي خلل أو تقصير في عملية البناء يجب أن نشخصها كي نجد لها حلولا ، بالاضافة الى معرفة كود ومعايير مشتركة كي نستطيع الاستمرار عليها وتنفيذها في المستقبل من خلال تصاميم المهندسين في أقليم كوردستان "

وأوضح دانا عبد العزيز أن الاقليك يقع في منطقة زلزالية معتدلة ومتوسطة وفي حال وقع زلزال بقودة خمس درجات على مقياس ريختر فلن تكون هناك ضحايا في الارواح أو أضرار مادية كبيرة بشرط أن تتبع المعايير التي تحدثنا عنها في تنفيذ المشاريع .