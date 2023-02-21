سیاسة

وزير الاعمار : سيتم مراجعة شكل وتصاميم المشاريع في أقليم كوردستان

" كوردستان تقع في منطقة زلزالية معتدلة "
author_image Kurdistan24 اربیل
دانا عبد العزيز وزير الاعمار والاسكان في حكومة أقليم كوردستان
دانا عبد العزيز وزير الاعمار والاسكان في حكومة أقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) – أعلن  وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان أن حكومة الاقليم والوزارات المعنية ستقوم  بمراجعة  تصاميم  المشاريع التي تنفذ في إقليم كوردستان. مشيرا ان الاقليم  يقع في منطقة زلزال معتدلة  ومتوسطة واذا بلغ الزلزال خمس درجات على مقياس ريختر "فلن تقع اضرار كبيرة".

وقال دانا عبدالعزيز وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان خلال ورشة عمل بدأت اليوم الثلاثاء 21 شباط في أربيل بعنوان ( حماية أقليم كوردستان من الزلازل ) .

وقد بدأت أعمال  الورشة بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان الذي قال في كلمة إفتتاحية : " إن من واجب حكومة الاقليم والوزارات المعنية  مراجعة تصاميم وتنفيذ المشاريع في إقليم كوردستان".

وتابع وزير الاعمار والاسكان : " رأينا من الضروري إقامة هكذا ورشة كي نسطيع إجراء تقييم للابنية والعمارات في كوردستان وإذا إكتشفنا أن فيها أي خلل أو تقصير في عملية البناء يجب أن نشخصها كي نجد لها حلولا ، بالاضافة الى معرفة كود ومعايير مشتركة كي نستطيع الاستمرار عليها وتنفيذها في المستقبل من خلال تصاميم المهندسين في أقليم كوردستان "

وأوضح دانا عبد العزيز أن الاقليك يقع في منطقة زلزالية معتدلة ومتوسطة وفي حال وقع زلزال بقودة خمس درجات على مقياس ريختر فلن تكون هناك ضحايا في الارواح أو أضرار مادية كبيرة بشرط أن تتبع المعايير التي تحدثنا عنها في تنفيذ المشاريع .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف