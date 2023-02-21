سیاسة

أحمد داود أوغلو یقدم الشكر الی أقلیم كوردستان باللغة الكوردیة

" يجب تقديم الشكر لإخواننا الكورد Spas "
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أحمد داود أوغلو رئیس حزب المستقبل التركی
أحمد داود أوغلو رئیس حزب المستقبل التركی
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - شكر أحمد داود أوغلو ، زعيم حزب المستقبل التركي ، مواطني حكومة إقليم كردستان في تغريدة باللغة الكردية.

ونشر أحمد داوود أوغلو زعيم حزب المستقبل التركي فی تدوینة ليلة الأحد (21 فبراير 2023)  " انتقد فیها مسؤولي بلاده لعدم شكرهم مواطني إقليم كوردستان على المساعدة المقدمة لضحايا زلزال 6 شباط .

وكتب داود أوغلو في تغريدة باللغة الكردية لمواطني إقليم كوردستان: "يجب تقديم الشكر لإخواننا الكورد ( Spas )".

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