أحمد داود أوغلو یقدم الشكر الی أقلیم كوردستان باللغة الكوردیة

أربیل (كوردستان 24 ) - شكر أحمد داود أوغلو ، زعيم حزب المستقبل التركي ، مواطني حكومة إقليم كردستان في تغريدة باللغة الكردية.

ونشر أحمد داوود أوغلو زعيم حزب المستقبل التركي فی تدوینة ليلة الأحد (21 فبراير 2023) " انتقد فیها مسؤولي بلاده لعدم شكرهم مواطني إقليم كوردستان على المساعدة المقدمة لضحايا زلزال 6 شباط .

وكتب داود أوغلو في تغريدة باللغة الكردية لمواطني إقليم كوردستان: "يجب تقديم الشكر لإخواننا الكورد ( Spas )".