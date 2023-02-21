أحمد داود أوغلو یقدم الشكر الی أقلیم كوردستان باللغة الكوردیة
أربیل (كوردستان 24 ) - شكر أحمد داود أوغلو ، زعيم حزب المستقبل التركي ، مواطني حكومة إقليم كردستان في تغريدة باللغة الكردية.
ونشر أحمد داوود أوغلو زعيم حزب المستقبل التركي فی تدوینة ليلة الأحد (21 فبراير 2023) " انتقد فیها مسؤولي بلاده لعدم شكرهم مواطني إقليم كوردستان على المساعدة المقدمة لضحايا زلزال 6 شباط .
وكتب داود أوغلو في تغريدة باللغة الكردية لمواطني إقليم كوردستان: "يجب تقديم الشكر لإخواننا الكورد ( Spas )".
Yardım için gelen ekiplere kendi dillerinde teşekkür ederken Kürt kardeşlerimizi neden yok saydınız?— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 20, 2023
Dışişleri Bakanı’nın yok saydığı Kürt kardeşlerimize de biz Kürtçe teşekkür edelim: Spas. https://t.co/qwpi5C4diw