اقتصاد

النزاهة تعلن إعادة أكثر من ملياري دينار اختُلِست من بلديات الأنبار

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رزم من العملة العراقية من فئة 25 ألف دينار- وكالات
رزم من العملة العراقية من فئة 25 ألف دينار- وكالات
العراق دينار هيئة النزاهة الاتحادية العراق الأنبار اختلاس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، إعادة أكثر من ملياري دينار كانت قد اختُلِست من مبالغ قانون الأمن الغذائي، وتوقيف مدير حسابات بلديات محافظة الأنبار و4 متّهمين آخرين.

وقالت الهيئة في موقعها الرسمي، إن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار (..) أجرى أعمال التقصي والتحرّي والتدقيق في كشوفات المصارف (..) وتمخَّض عن كشف اختلاس مبالغ الفروقات المُخصَّصة لأصحاب العقود وفق القرار 315".

وأضافت "نجح الفريق في إعـادة مبلغ (2,284,000,000) دينار سحبه مُدير حسابات بلديَّة الرطبة ولجنة الصرف فيها مُنْذُ شهر أيلول 2022، ولم يتم توزيعه بين مُستحقّيه".

لافتةً إلى أنَّ "مدير حسابات بلديَّات الأنبار قام بتزويدهم بالمبلغ المذكور عن طريق إحدى الصيرفات في مدينة الرمادي".

وأوضحـت الهيئة، أنَّه "تمَّ ضبـط مديـر حسابات بلديَّات الأنـبار وثـلاثـة مُوظَّفيـن في بلديَّة الرطبة وصاحب الصيرفة الذي يقوم بتوجيه المُتَّهمين بتسلُّم مبالغ من قبله".

مبينةً أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط مبلغ مليار دينارٍ في داره أثناء تفتيشه وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، فضلاً عن ضبط سجلاتٍ وجهاز لابتوب".

وأكدت النزاهة الاتحادية أنها نظّمت"محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهين الخمسة والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي".

 

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