الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الهندية

أربيل (كوردستان24)- إستقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم 21 فبراير 2023 في صلاح الدين، وفداً من وزارة الخارجية الهندية يضم الدكتور أوصاف سعيد نائب وزير الخارجية الهندي والسيد براشانت بيسي سفير الهند لدى العراق والسيد سوبهاش شاندرا كين قنصل الهند في أربيل.

وأعرب الوفد الهندي عن تقديره لنضال الرئيس بارزاني وشعب كوردستان، وأكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين الإقليم والهند في مجالات عدّة كالتكنولوجيا والطب والمجالات العلمية والدراسات الأكاديمية والتدريب.

وأكد الوفد إن إستقرار إقليم كوردستان، والعراق والشرق الأوسط له أهمية خاصة بالنسبة للهند.

وفي جزء آخر من اللقاء وصف الرئيس بارزاني علاقة الصداقة الحميمة بين شعب كوردستان وشعب الهند، بأنها علاقات صداقة تاريخية وعريقة، وأكد دعمه لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين.

كما تم خلال الاجتماع بحث أوضاع المناطق المتضررة من الزلازل في تركيا وسوريا، كما تناول الإجتماع مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.