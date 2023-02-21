سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ الكوردستانيين وجميع المكونات بمناسبة يوم اللغة الام

" حماية وتطوير اللغة الام واجب الجميع ." لنكثر من إستخدام اللغة الكوردية وسأبدأ من نفسي "
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مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان
کوردستان

 

أربيل (كوردستان 24 ) – هنأ مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان الكوردستانيين وجميع قوميات ومكونات كوردستان بمناسبة يوم اللغة الام .

ونشر مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 21 شباط تدوينة باللغة الكوردية على تويتر وقال فيها : "  مبارك يوم اللغة الام لجميع الكوردستانيين وجميع القوميات والمكونات في أقليم كوردستان ، حماية وتطوير اللغة الام واجب الجميع ."

كما كتب فيها أيضا : " لنكثر من إستخدام اللغة الكوردية في المؤسسات ومواقع السوشيال ميديا، وسأبدأ من نفسي وسأكتب أكثر في تويتر باللغة الكوردية " . 

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