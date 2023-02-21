مسرور بارزاني يهنئ الكوردستانيين وجميع المكونات بمناسبة يوم اللغة الام
أربيل (كوردستان 24 ) – هنأ مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان الكوردستانيين وجميع قوميات ومكونات كوردستان بمناسبة يوم اللغة الام .
ونشر مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 21 شباط تدوينة باللغة الكوردية على تويتر وقال فيها : " مبارك يوم اللغة الام لجميع الكوردستانيين وجميع القوميات والمكونات في أقليم كوردستان ، حماية وتطوير اللغة الام واجب الجميع ."
كما كتب فيها أيضا : " لنكثر من إستخدام اللغة الكوردية في المؤسسات ومواقع السوشيال ميديا، وسأبدأ من نفسي وسأكتب أكثر في تويتر باللغة الكوردية " .
ڕۆژی زمانی دایک، لە گشت کوردستانییان و نەتەوە و پێکهاتەکانی کوردستان پیرۆز دەکەم. پاراستن و گەشەپێدانی زمانی دایک، ئەرکی هەموومانه.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 21, 2023
با زمانی کوردی لە پێگەكان و سۆشیەڵ میدیادا زیاتر بەکاربهێنین.
لە خۆمەوە دەستپێدەکەم و لە ئەمڕۆوە زیاتر به کوردی توویت دەکەم. #بەکوردی