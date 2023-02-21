سلطة الطيران المدني : "لانعلم أين تذهب عائدات مطار النجف ".. وإدارة المطار توضح آلية توزيع إيراداته

أربیل (كوردستان 24 ) - كشف مطار النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، 21 شباط عن حجم إيراداته وآلية توزيعها، فيما أبدى استعداده لاستقبال الوفود الحكومية للتدقيق بشأن العائديات.

وقال مدير المطار حكمت أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مطار النجف الأشرف الدولي هو استثماري منذ تأسيسه، وتابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأوضح أن "إيرادات المطار تأتي من إيجار الطائرات، وتسديد الشركات السياحية العاملة بالمطار حيث تدقق من محاسبين متخصصين، والرقابة والنزاهة، وبعدها تذهب الأموال الى مصرف معتمد في حساب المطار"، مشيراً الى أن "هذه الإيرادات يسدد جزء منها للديون المتراكمة التي بذمة المطار والبالغة 67 مليون دولار، إضافة الى صرف رواتب الموظفين والاحتياجات الأخرى".

وأكد أن "المطار سدد حتى الآن 20 مليون دولار من قيمة الديون المتراكمة"، لافتاً الى "استعداد المطار لاستقبال أي وفود رسمية حكومية للتدقيق بشأن العائديات".

وكان رئیس سلطة الطيران المدني عماد الاسدي قد أعلن في وقت سابق في تصريحات صحفية " عدم معرفة عائدية مطار النجف ولا أين تذهب إيراداته مضيفا أن المطار ليس له مرجعية وأن المطارات الاتحادية هي بغداد والموصل والبصرة وذي قار الذي هو قيد الانشاء ، وأن مطاري كركوك والنجف أستثماريين ، موكدا أن مطارالنجف ليس تابعا لسلطة الطيران المدني وهو يوازي مطار بغداد في عدد الزيارات والايرادات ولانعلم أين تذهب ".