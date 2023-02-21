سیاسة

بوتين: الغرب ينوي القضاء على روسيا وللأبد

"روسيا تعيش أوقاتاً صعبة والغرب أخرج الجني من المصباح وأميركا نسفت السلام"،
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العالم

 

أربیل (كوردستان 24 )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، 21 شباط إن الغرب ينوي القضاء على روسيا وللأبد

وذكر بوتين في كلمة له اثناء خطابه في الجمعية الفيدرالية أن "الغرب كان يعد أوكرانيا المستعبدة لحرب كبيرة واليوم يعترفون بذلك"، مضيفاً أنه "قمنا بكل ما هو ممكن لحل مشكلة دونباس سلميا لكن الغرب أعد سيناريو مختلفا".

وأشار الى أن "الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يمتلك عددا كبيرا من القواعد العسكرية حول العالم"، مبيناً أن "قبل الحرب أرسلنا فريقا للنيتو وأمريكا للتحدث عن ضمانات سلمية لكنهم رفضوها".

وأكمل: "نستخدم القوة لوقف العنف الذي اقدمت عليه كييف"، لافتاً الى أن "الغرب هو من فتح الأبواب للنازية في أوروبا في الماضي وهم يحاولون تكرار ذلك الآن".

وتابع القول إن "روسيا تعيش أوقاتاً صعبة والغرب أخرج الجني من المصباح وأميركا نسفت السلام"، موضحاً أن "900 الف شخص قتلوا جراء العمليات العسكرية الامريكية منذ 2001".

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