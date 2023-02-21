سیاسة

السوداني: سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات

author_image سوار أحمد
العراق السوداني الغاز العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، السعي الى الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات، فيما أشار الى قرب الإعلان عن حفل استثمار المصافي.

وقال السوداني، في كلمة له خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة، إن "التوقيع على الجولة الخامسة يأتي تأكيداً على منهاج البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "هذه الجولة التي طالت لسنوات كلفت الدولة ملايين الدولارات وأضراراً بيئية كبيرة".

وأضاف أن "التوقيع يأتي ضمن قناعة الإصلاح الاقتصادي"، مشيراً أن "دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي سيتم تنفيذه ولا يمكن الاستمرار بحرق الغاز".

وذكر أن "السبب الرئيس لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود"، لافتاً الى أنه "سيتم الاعلان قريبا عن حفل استثمار المصافي".

وأكد: "اننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات"، موضحاً: "اننا ننتظر تهيئة وزارة النفط لجولة التراخيص السادسة".

ولفت الى "أننا مقبلون على احتفالات في توقيع مشاريع مهمة بمجالات مختلفة".

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