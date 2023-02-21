سیاسة

السفيرة الأميركية في العراق تُشيد بزيارة وفد كوردستان إلى بغداد

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السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي- وكالات
السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي- وكالات
کوردستان ألينا رومانوسكي السفارة الأميركية بغداد أوميد صباح إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أشادت سفيرة الولايات المتحدة في العراق، ألينا رومانوسكي، بزيارة وفد حكومة كوردستان إلى بغداد، لإجراء محادثات لحل القضايا العالقة.

وغرّدت رومانوسكي عبر تويتر "نشجّع الزيارة الناجحة لوفد حكومة كوردستان إلى بغداد، لإجراء محادثاتٍ مع بغداد، حول الميزانية والمحروقات".

واعتبرت في تغريدتها "أن حل مثل هذه القضايا العالقة؛ يخدم المصلحة الوطنية العراقية، ويساهم في استقلال الطاقة والاستقرار الإقليمي".

وكان وفد حكومة الإقليم قد التقى خلال زيارته إلى بغداد والتي استمرت يومين، بوزارة النفط العراقية لبحث قانون النفط والغاز والجهات ذات العلاقة بشأن قانون الموازنة.

وقال رئیس دیوان مجلس وزراء إقلیم كوردستان، أوميد صباح، إن الوفد اجتمع مع السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، إضافة إلى رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني.

وأكّد صباح  أن تلك المحادثات مع بغداد "ستستمر حتى نتوصل إلى حل القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق بقانون النفط والغاز ومشروع قانون الميزانية."

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