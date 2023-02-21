نيجيرفان بارزاني يدعو للحفاظ على كافة لغات مكونات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، إلى الحفاظ على كافة اللغات واللهجات في الإقليم.

ونشر نيجيرفان بارزاني على حسابه في موقع تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، "نؤكد على أهمية الحفاظ على اللغة الكوردية وجميع اللغات واللهجات في كوردستان".

وأضاف رئيس الاقليم "تحية للاقلام التي تخدم اللغة الأم و للذين يحافظون على تعددية اللغات والثقافات في كوردستان و يعملون للتعايش".

من جهته هنأ رئيس حكومة أقليم كوردستان مسرور بارزاني، كافة مكونات الاقليم بمناسبة يوم اللغة الام .

وأضاف "لنكثر من إستخدام اللغة الكوردية في المؤسسات ومواقع السوشيال ميديا، وسأبدأ من نفسي وسأكتب أكثر في تويتر باللغة الكوردية".

وأعلن مسرور بارزاني أنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة تهدف للحفاظ على اللغة الكوردية.