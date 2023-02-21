جوتيار عادل :" تفاهم حول القضايا العالقة بين الاقليم وبغداد والمباحثات ستتواصل ".

أربيل (كوردستان 24 ) - بحث وفد حكومة إقليم كوردستان مع وزير النفط العراقي خلال زيارته التي استمرت يومين إلى بغداد القضايا المتعلقة بقانون النفط والغاز.

وقال جوتيارعادل المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 21 شباط : "حكومة إقليم كوردستان وبناءا على الاتفاق السياسي الذي تم على ضوئه تشكيل حكومة محمد شياع السوداني ،والتباحث حول مشروع قانون ميزانية 2023 وقانون النفط والغاز وعدة قضايا متعلقة قمنا بزيارة بغداد ،وبحثنا مع حيان عبدالغني وزير النفط العراقي وناقشنا عدة قضايا متعلقة بقانون النفط والغاز ، وسنتواصل .

واشار جوتيار عادل بخصوص التزام حكومة الاقليم باتفاقها مع بغداد : " اجتمع وفد حكومة أقليم كوردستان مع فريق الحكومة العراقية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية ومن المقرر ان يستكمل فريق قانوني صياغة النصوص القانونية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة وقانون النفط والغاز". ومن المقرر ان يزور هذا الفريق بغداد في اليومين المقبلين ".

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان إن هناك تفاهم على المبادئ العامة لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات والاجتماعات وستبدأ اللجنة المشتركة العمل خلال الأيام القليلة القادمة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.

وتابع : "قانون النفط والغاز مهم للعراق كله لأن قطاع النفط في العراق يعاني من مشاكل كثيرة ولا يوجد قانون ، وهذا القطاع يعمل الآن وفق قانون وزارة النفط الذي تمت صياغته في عام 1976 " لذلك صياغة هكذا قانون مهم ليس فقط لحل القضايا العالقة بين اقليم كوردستان وبغداد لكنه سيعالج مشاكل العراق برمته ويعيد النظر في قطاع النفط العراقي ".



كما التقى وفد حكومة إقليم كوردستان خلال هذه الزيارة مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي في بغداد ، وتم التأكيد على ضرورة حل القضايا العالقة بين الحكومتين على أساس الدستور ومواصلة المحادثات لهذا الغرض.

وبحث وفد حكومة إقليم كوردستان مع عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وناقش الخطوات المقبلة في إقرار مشروع الموازنة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

ورحبت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي تدوينة على تويتر اليوم الثلاثاء 21 شباط بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان الأخيرة إلى بغداد ومناقشة قضايا الميزانية والنفط والغاز ، واصفة الزيارة بأنها "ناجحة.

وبحسب رومانوفسكي ، فإن حل "القضايا العالقة" بين حكومة إقليم كوردستان والعراق يخدم "المصالح الوطنية للعراق" ويعمل على "استقلال قطاع الطاقة" والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

