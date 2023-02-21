رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وكيل وزارة الخارجية الهندية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 شباط (فبراير) 2023، وكيل وزارة الخارجية الهندية أوصاف سعيد.

وفي الاجتماع، الذي حضره السفير الهندي لدى العراق براشانت بيسي والقنصل الهندي العام في أربيل سوبهاش جاندرا، قدم وكيل وزارة الخارجية الهندية إيجازاً عن هدف زيارته إلى العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في المجالات التجارية والصحية وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل النظام المصرفي.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على برنامج العمل الحكومي بشأن تنويع مصادر الإيرادات وإرساء بنية تحتية اقتصادية متينة ورقمنة الخدمات العامة، كذلك أعرب عن حرص إقليم كوردستان على توطيد العلاقات مع الهند وتوسيعها إلى آفاق أرحب.