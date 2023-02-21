اقتصاد

مسرور بارزاني يوافق على صرف أكثر من 20 مليار دينار لمحافظة السليمانية

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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان محافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء على صرف نحو 20 مليار دينار للقطاع البلدي في محافظة السليمانية.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة، فإن مسرور بارزاني "وافق على تخصيص وصرف مبلغ قيمته 20 ملياراً و848 مليون دينار بهدف نقل النفايات وجمعها ومعالجتها داخل حدود المديرية العامة لبلديات السليمانية".

ومن بين المبلغ تسعة مليارات و975 مليون دينار خُصصت لحدود المنطقة-2 دوكان ولمدة ثلاث سنوات، و10 مليارات و873 مليوناً لحدود المنطقة-3 جمجمال ولمدة ثلاث سنوات أيضاً، وذلك على ميزانية المديرية العامة لبلديات السليمانية.

وذكر الموقع الإلكتروني أن ذلك يأتي "في إطار جهود التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين، مع أخذها بنظر الاعتبار المصلحة العامة للمحافظات والإدارات المستقلة".

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