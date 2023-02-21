سیاسة

مجلس النواب العراقي يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل

وأشارت إلى أن "الجلسة شهدت إنهاء مناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا"
author_image أحمد حاجي
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
العراق مجلس النواب العراقي رفع الجسلة الخميس المقبل

أربيل (كوردستان 24)- رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 21 شباط فبراير 2023، جلسة المجلس الثامنة إلى الخميس المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته كوردستان 24، أن "رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الثامنة للخميس المقبل بعد إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وإنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1987 المتعلق بها".

وأشارت إلى أن "الجلسة شهدت إنهاء مناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا، ومناقشة (القراءة الثانية) مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المُشعة".

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