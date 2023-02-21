سیاسة

مسرور بارزاني يصدر قرارين للاهتمام باللغة الكوردية

كما جاء في قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه ينبغي الاهتمام باللغة الكوردية في الفنادق والمرافق السياحية والمطاعم
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
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أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 شباط فبراير 2023، قرارين بشأن الاهتمام باللغة الكوردية.

وجاء في القرار الأول، من أجل الاهتمام باللغة الكوردية باعتبارها اللغة الأم، "وجهنا كلاً من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بالتنسيق مع الأكاديمية الكوردية والخبراء والمختصين في هذا المجال، بإعداد برنامج مناسب لتعليم اللغة الكوردية للأجانب المقيمين للعمل في إقليم كوردستان".

وفي القرار الثاني، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان جميع الوزارات استناداً إلى قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان/العراق رقم (6) لسنة 2014، وبهدف حماية اللغة الكوردية باعتبارها اللغة الرئيسية في إقليم كوردستان، بالقيام بالإجراءات اللازمة لكتابة اللغة الكوردية على اللوحات في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية، وعلى مكاتب وممثليات وقنصليات الدول الأجنبية، والمنظمات الأجنبية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

كما جاء في قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه ينبغي الاهتمام باللغة الكوردية في الفنادق والمرافق السياحية والمطاعم، وأن تكون اللغة الكوردية موجودة في قوائم الطعام والأدلة والإرشادات.

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