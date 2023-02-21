بعد الزلزال المدمر.. العراق ينقل قنصليته العامة من غازي عنتاب إلى مرسين

أربيل (كوردستان 24)- قرر العراق اليوم الثلاثاء نقل قنصليته العامة من مدينة غازي عنتاب إلى مرسين بعد الزلازل التي ضربت تركيا.

وقضى ستة أشخاص جراء أحدث الزلازل التي تهز منطقة الحدود التركية السورية بعد أسبوعين من زلزال أقوى أودى بحياة أكثر من 47 ألفاً بينهم نحو 10 عراقيين.

وكان مركز الزلزال الجديد الذي وقع أمس الاثنين وبلغت قوته 6.4 درجة قريباً من مدينة أنطاكيا وشعر به البعض في سوريا ومصر ولبنان.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه وافق "على نقل القنصلية العامة للعراق من مدينة غازي عنتاب التركية الى ولاية مرسين التركية، بسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي شهدته مناطق جنوب تركيا، واستناداً إلى ما جاء في كتاب وزارة الخارجية".

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) فإنه تم تسجيل 90 هزة ارتدادية بعد الزلزال مع انحسار أعمال الإنقاذ من زلزال السادس من الشهر الجاري.