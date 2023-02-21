وزارة البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان خطوات تشكيل فرقتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الثلاثاء 21 شباط فبراير 2023، أنها عقدت اجتماعاً مشتركاً مع التحالف الدولي، لمناقشة الخطوات المقبلة لتشكيل فرقتين من البيشمركة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "تحت إشراف الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد صديق، وبحضور نواب رئيس الأركان والمستشار في قوات التحالف الدولي الكولونيل سوريا، عقد اجتماع مشترك بين وزارة البيشمركة والتحالف في ديوان الوزارة".

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث "مراحل تشكيل الفرقتين الأولى والثانية في وزارة البيشمركة، والذي تقرر تشكيلهما منذ فترة طويلة، وانتهت أعمال تشكيلهما من الناحية الإدارية".

كما ناقش الاجتماع حسبما أفاد البيان "الملاحظات والمقترحات بشأن تنظيم شؤون الفرق، وقوات البيشمركة الكوردستانية".