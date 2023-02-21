الدفاع التركية: أكثر من 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أكثر من 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال جنوبي تركيا في 6 شباط فبراير الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، عقب قيامه بجولة تفقدية في المناطق المتضررة من الزلزال بمدينة أنطاكية في ولاية هاتاي.

ونفى الوزير التركي وجود حركة لجوء من سوريا باتجاه بلاده، مؤكداً أن "هناك حركة عودة للسوريين من تركيا إلى بلادهم".

وأوضح أن "أكثر من 20 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ وقوع الزلزال المدمر".

وأمس الاثنين ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هاتاي التركية جنوب البلاد، الساعة 20.04، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة.

ويأتي زلزال هطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.