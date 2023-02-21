سیاسة

القنصل الأمريكي في أربيل: سنواصل دعم حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وأكد القنصل الأمريكي في أربيل أن "العراق يشكل أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية"
author_image أحمد حاجي
القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان إيرفن هيكس
القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان إيرفن هيكس
کوردستان القنصل الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس دعم إقليم كوردستان الإصلاحات الاقتصادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان إيرفن هيكس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل دعم حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وقال إيرفن هيكس أثناء إلقاءه كلمة في الجامعة الكاثوليكية في أربيل وحضرته كوردستان 24، إن "الولايات المتحدة ستواصل دعم الديمقراطية في العراق"، داعياً "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لمحاربة الفساد وحماية سيادة القانون".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد".

وأكد القنصل الأمريكي في أربيل أن "العراق يشكل أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية"، مشدداً على أن "شراكتنا وتنسيقنا مع الشعب العراقي ستكونان حجر الزاوية لسياستنا في المنطقة".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاع الخاص".

 

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