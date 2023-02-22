زيلينسكي يحذر من "اندلاع حرب عالمية" إذا قررت الصين دعم روسيا

أربيل (كوردستان24)- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من "اندلاع حرب عالمية" إذا دعمت الصين روسيا ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، "آمل أن تحافظ بكين على تبنى موقفا عمليا، إذا لم تخاطر بالحرب العالمية الثالثة، وأعتقد أنهم يدركون ذلك جيدا".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني ردا على سؤال من مراسل الصحيفة عما إذا كانت كييف تعتقد أن الصين سترسل أسلحة إلى روسيا لمساعدتها في حربها.

واضاف زيلينسكي، إنه "ناشد القيادة الصينية شخصيا عبر القنوات المباشرة وعلنا بعدم تقديم أي دعم لروسيا في الحرب".

وتابع "أنا شخصياً آمل أن يتحد المجتمع الدولي لدعم خطتي للسلام المكونة من 10 نقاط، حيث يتم تلبية الضمانات الأمريكية والصينية والقوى الكبرى للدفاع عن الأمن العالمي"، و قال إن علاقة أوكرانيا بالصين "كانت دائما جيدة جدا".

وقال زيلينسكي "كانت لدينا علاقات اقتصادية مكثفة لسنوات عديدة، ومن مصلحة الجميع ألا تتغير"، مشيرا الى أن "التحدي العالمي هو إحباط أي خطر لحدوث صراع نووي".

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، الأحد، لشبكة CBS، إن الولايات المتحدة "قلقة من أن الصين تدرس تقديم دعم فتاك" لروسيا في حرب أوكرانيا.