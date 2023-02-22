أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، فتح 3 مراكز إيواء للجالية العراقية في تركيا وتجهيزها بمواد الإغاثة اللازمة، مشيرة إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع الهلال الأحمر لإرسال الأدوية ومواد الإغاثة العاجلة لتركيا وسوريا.

وقال رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، أسامة الرفاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المساعدات والرحلات الإغاثية إلى سوريا وتركيا مستمرة، وهناك إشراف مباشر من اللجنة العليا المشكلة بأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلية الأزمة في وزارة الخارجية"، مؤكداً" استمرار تسيير الطائرات والشاحنات المحملة بمواد الإغاثة المتنوعة".

وأضاف، أن" وزارة الخارجية استطاعت إجلاء عدد كبير من العراقيين، إضافة إلى توفير مراكز إيواء لهم بثلاث مناطق رئيسة في جنوب تركيا وهي مرسين وغازي عنتاب وأنقرة، وتجهيزها بالمواد الغذائية والصحية".

وأشار إلى، أن "المساعدات المقدمة إلى تركيا تضم مواد متنوعة غذائية وصحية ومنزلية والتي تتكون من أغطية ومدافئ وخيم، إضافة إلى إرسال فريق من الهلال الاحمر إلى هناك والتنسيق معه لإرسال الأدوية ومواد الإغاثة".