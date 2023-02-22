التربية النيابية: العراق بحاجة لـ8 آلاف مدرسة لفك الدوام المزدوج

أربيل (كوردستان 24 ) - كشفت لجنة التربية النيابية عن إعداد خطة لتأسيس (صندوق التنمية) لمعالجة ملف نقص الأبنية المدرسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.

وقالت عضو اللجنة، زيتون الدليمي، في حديث للصحيفة الرسمية ، إن هناك حاجة إلى إنشاء 8 آلاف مدرسة، وهذا العدد لايمكن أن يُنجز وفق الإمكانيات المحددة للدولة وميزانياتها السنوية في غضون عام أو عامين، إذ تحتاج إلى مدة لاتقل عن خمسة أعوام لبناء هذه المدارس لفك الدوام المزدوج.

وأضافت الدليمي، أن عدد الطلبة في تزايد، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لإنجاز أبنية مدرسية جديدة سنوياً، مبينة أن هذا الملف ممكن أن يعالج من خلال إنشاء (صندوق التنمية) الذي يعتمد على سد حاجة البلد للمؤسسات التعليمية أو الصحية من خلال خطط الاستثمار أو الدفع بالآجل من أجل اختصار الوقت وحل أزمات البنى التحتية المترتبة على مر الأعوام الماضية.

وأوضحت أنه من المؤمل اعتماد هذه الخطة والتوجه نحو الشركات الاستثمارية ويكون الدفع لها بالآجل على شكل أقساط أو دفعات مالية لإنشاء مؤسسات جديدة ورفدها بملحقات فنية ولوجستية وتجهيزها بالكامل، منوهة بأن هذا الصندق يهدف لمعالجة الخلل في نقص المؤسسات الخدمية.