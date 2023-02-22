سیاسة

العمل: تقديم 19 ألف يتيم وأرملة للحماية الاجتماعية ورصد 27 ألف تجاوز على الشبكة

"أكثر من 19 ألف يتيم وأرملة ومطلّقة على الرابط خلال 6 ساعات فقط"
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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - اتخذت وزارة العمل، ، إجراءات بحق 27 ألفاً و500 موظف يتقاضون رواتب الإعانة الاجتماعية، مشيرة إلى شمول 2000 يتيم برواتب الإعانة. 

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الوزارة أطلقت الرابط الإلكتروني الخاص بشمول الأيتام والأرامل والمطلّقات بالحماية الاجتماعية، إذ قدم أكثر من 19 ألف يتيم وأرملة ومطلّقة على الرابط خلال 6 ساعات فقط"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن استكمال البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". 

وأشار الموسوي، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 27 ألفاً و500 موظف وأصحاب عقود يتقاضون رواتب الإعانة الاجتماعية خلال شهرين"، لافتاً إلى أن "وزير العمل أحمد الأسدي، أعلن شمول 2000 من الأيتام بالإعانة الاجتماعية، وسيتم تسليمهم الـ(كي كارد) الخميس المقبل والمبالغ النقدية مطلع الشهر المقبل". 

وتابع، أن "هذه المبالغ ليست من ضمن الموازنة بل هي تعويضية عن رواتب هؤلاء الموظفين وأصحاب العقود التي تم إيقافها"، لافتاً إلى أن "عملنا ليس عشوائياً وإنما وفق بيانات وإحصائيات دقيقة".

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