هيئة الأنواء: أمطار وتصاعد للغبار خلال الأيام المقبلة في البلاد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، والرياح في الاقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط خلال النهار الى (20-30)كم/س مسببة تصاعداً للغبار ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً واحياناً غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، ولا تغير فيها في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".