RT  بنك : الولايات المتحدة تراقب من يحصل على الدولار ولايسافر

أربيل (كوردستان 24 )- قالت رئيسة مجلس إدارة بنك RT ، هميلة كردي، إن ايقاف بيع الدولار بسعر البنك المركزي في فرعي اربيل ودهوك جاء بسبب "التزوير" وليس بسبب نقص الدولار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحقق في من يحصلون على الدولار ولا يسافرون.

وذكرت كردي، في تصريحت صحفية اليوم الاربعاء 22 شباط أنه "كان لديهم في البداية مشترين حقيقيين للدولار، ولكن بعد زيادة بيع الدولارات للسياح، وصل المبلغ إلى 7 آلاف دولار، ونشأت قضية الاحتيال".

وأضافت، "تدرك الحكومة الأميركية والبنك المركزي العراقي أن أشخاصا يحصلون على دولارات باسم السياحة ولا يسافرون، لذلك تتابع الولايات المتحدة ومن خلال الرقم التسلسلي على الدولار مكان صرف العملة".

وبحسب رئيسة مجلس إدارة بنك RT، "إذا حصل شخص ما على دولارات نقداً باسم السياحة ولم ينفقها في البلد الذي يسافر إليه وإعادته إلى العراق او الاقليم فسيواجه مشاكل"، مضيفة أن "اسماء الذين لم يسافروا ستقدم الى الانتربول في غضون 30 يوما".

وقالت كردي، إن "الناس ليسوا على دراية بمخاطر شراء الدولارات باسم السفر، وأن إحدى المشكلات التي يواجهونها تتعلق بجوازات سفرهم"، مبينة أن "بعض المكاتب والأثرياء يرسلون الناس لشراء الدولارات".