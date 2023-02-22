مجلس الوزراء يعرض نتائج زيارة وفد كوردستان للإمارات وفرنسا

أربيل (كوردستان 24 ) - يترأس مسرور بارزاني رئيس مجلس وزراء حكومة أقليم كوردستان اجتماعا لمجلس وزراء اليوم الأربعاء 22 شباط 2023.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الاقليم ، فإن البند الأول من اجتماع اليوم سيخصص لعرض نتائج زيارات واجتماعات وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا.

أما البند الثاني من إجتماع مجلس الوزراء سيخصص حول إجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان مع وفد الحكومة الفيدرالية المفاوض في بغداد حول مشروع قانون النفط والغاز الفيدرالي.

والبند الثالث من الاجتماع سيكون حول مشروع قانون الطرق العامة في اقليم كوردستان.