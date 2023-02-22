الداخلية تعلن اكتمال العمل بالجواز الألكتروني في بعض المكاتب الشهر المقبل

أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 22 شباط عن وصول وجبة من الجوازات وحل مشكلة البطاقة الموحدة، فيما توعدت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حالة فساد إداري.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وجبة جديدة من الجوازات وصلت مؤخراً وتم حل مشكلة البطاقة الوطنية"، مبيناً، أن "ما حصل هو اشكالات تراكمية سابقة بسبب التعاقدات".

وأضاف:"إذا كان هناك تشخيص لأي موضوع فساد إداري لأي ضابط أو منتسب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مشيراً، إلى أن "الجو العام للحكومة يتجه اليوم نحو خدمة المواطنين".

وحول الجواز الالكتروني، اكد معن ان "مطلع الشهر القادم سوف يكتمل العمل بالجواز الالكتروني في بعض المكاتب، على امل يتوسع شهريا ليشمل جميع مكاتب اصدار الجوازت بكل المحافظات"، لافتا الى ان "الجواز الالكتروني سيكون متزامناً مع الجواز القديم، لحين البدء باغلاق المكاتب وتحويل الاصدار من القديم الى الالكتروني".