الأمن الوطني يكشف هويات قتلى داعش في عملية الطارمية

أربيل (كوردستان24)- كشف جهاز الأمن الوطني اليوم الأربعاء، هويات قتلى تنظيم داعش، الذين تم الإطاحة بهم وإحباط مخططهم الإجرامي في قضاء الطارمية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، إنه بناءً على المعلومات الإستخبارية الدقيقة التي قدمها الجهاز، فإن القتلى هم كل من حازم عدنان المكنى (براء الرفيعي) ويشغل منصب ما يسمى أمني عام في قاطع شمالي بغداد.

كما قتل المدعو إبراهيم أحمد المكنى (أبو مصعب الحصوة)، ويشغل منصب ما يسمى آمر مفرزة المثنى في قاطع شمالي بغداد.