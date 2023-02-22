مسرور بارزاني يعلن البدء بمشروع التأشيرة الالكترونية في إقليم كوردستان E- VIZA

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن مسرور بارزاني رئيس حكومة أقيلم كوردستان ، اليوم الاربعاء 22 شباط عن أول موقع لمنح التأشيرات الالكترونية في إقليم كوردستان ، ضمن أجندة الحكومة في مجال رقمنة الخدمات العامة

دشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 شباط (فبراير) 2023، عمل أول بوابة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وهي جزء من برنامج العمل الحكومي في التحول الإلكتروني للخدمات العامة ورقمنة الخدمات الحكومية التي من المقرر إكتمالها في أواخر عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الحكومة في كلمة له: إن التكنولوجيا والبيانات الخاصة بهذه الخدمات ستسهل تقديم المزيد من الخدمات الرقمية، بما يمهد الطريق لتجديد مطاراتنا ومنافذنا الحدودية، إلى جانب المساهمة في فتح آفاق تجارية جديدة مع شركائنا الدوليين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التأشيرة الإلكترونية تعد واحدة من عدة خدمات أخرى لهذه التشكيلة الوزارية، وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة وتعزيز الأعمال التجارية في كوردستان، مبيناً أن بعض هذه الخدمات سيُعلن عنها في الأشهر المقبلة.

كذلك أشاد رئيس الحكومة بوزارة الداخلية ودائرة تكنولوجيا المعلومات لوضعهما الخدمات الرقمية في صلب أولويات عملهما، فضلاً عن التزامهما ببرنامج التحول الإلكتروني.

وتتيح البوابة الإلكترونية الجديدة (visit.gov.krd) للزوار والمستثمرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات عبر الإنترنت (أون لاين)، مما سيساعد في تعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان.

وبالإضافة إلى بوابة التأشيرة الإلكترونية، تم تطوير عدة أنظمة أخرى لتحسين الأمن الحدودي.

وقال رئيس حكومة الاقليم ، في تدوينة على تويتر ، إنه من المقرر الانتهاء من تحويل شؤون الحكومة الى ألكترونية بنهاية العام الجاري.

وقال مسرور بارزاني في مقطع فيديو نشر على حسابه الرسمي على تويتر "كجزء من الخدمات التي تقدمها الحكومة ، أطلقنا الآن مشروع التأشيرة الإلكترونية".

وبخصوص الغرض من إنشاء هذا المشروع ، أوضح مسرور بارزاني "أن المشروع سيساعد كل من يرغب في زيارة إقليم كوردستان بغرض السياحة أو الاستثمار.

وقال رئيس الوزراء إنه من خلال هذا المشروع سيتمكن زوار إقليم كوردستان من الحصول على تأشيراتهم في وقت قصير.

خۆشحاڵم یەکەم پۆرتاڵی ڤیزای ئەلیکترۆنی حکومەتی هەرێمی کوردستانی (https://t.co/EwkBlqVVhN) ڕابگه‌یێنم، کە بەشێكه‌ لە کارنامەی حکومەت لە بواری بەدیجتەڵکردنی خزمەتگوزارییە گشتییەکان و بە ئەلیکترۆنیکردنی کاروبارەکانی حکومەت کە بڕیارە تا کۆتایی ساڵی 2025 تەواو ببێت. pic.twitter.com/UzusOeOnNV

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 22, 2023