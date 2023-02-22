الداخلية تعلن انفراجة بإصدار الجوازات ووصول 3 ملايين نسخة من البطاقة الوطنية

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 22 شباط عن أسباب تأخر صدور الجوازات الاعتيادية، فيما أشارت إلى استلام 3 ملايين نسخة من البطاقة الوطنية من الجهة المجهزة.

وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اللواء رياض الكعبي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية تحرص على الانتقال لإصدار الجواز الالكتروني المعتمد في كل دول العالم والذي له مردودات ايجابية على المواطن العراقي أثناء سفره للخارج".

وتابع، أن "التحضيرات التي تنفذ في مديرية الأحوال المدنية لإنجاز الجواز الالكتروني، تسبب بتأخير ضمني في إصدار الجواز العادي للمواطنين، مما أدى إلى تضاعف أعداد المعتمرين في موسم العمرة وكذلك تسبب ضغطاً كبيراً على مكاتب الجوازات".

وبين الكعبي أن "مديرية الجوازات تعمل بأقصى طاقاتها لتجاوز هذا التأخير"، مؤكداً "وصول كميات جديدة من الجهة المجهزة في العراق والبالغة 50 ألف جواز جديد من أصل مليون جواز، تم طلبها؛ ما سيعجل من مسألة تخفيف الزخم وإنجاز معاملات المواطنين، بالتزامن مع استمرار العمل بمنح الجواز الالكتروني في أربع مناطق في بغداد تمثل الكرخ والرصافة".

وبشأن موضوع إصدار البطاقة الوطنية، ذكر أن "عمليات الإصدار تسير بانسيابية بعد وصول ثلاثة ملايين نسخة من الجهة المجهزة وبانتظار وصول عشرة ملايين بطاقة أخرى سيتم تجهيزها بواقع مليون إلى مليون ومئتين وخمسين ألف نسخة بطاقة شهرياً".

ووجه اللواء الكعبي دعوة إلى المواطنين، بـ"دعم عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة والتعاون من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة لهم وهذا الأمر يمثل هاجس وزارة الداخلية الأول"