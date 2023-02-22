احتجاجا على حكم إعدام.. ألمانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين والنمسا تستدعي سفير طهران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء في بيان، أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، وطالبتهما بمغادرة البلاد احتجاجا على صدور حكم بإعدام مواطن ألماني، في الوقت الذي استدعت فيها النسما سفير طهران.

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان، إن برلين استدعت أيضا القائم بالأعمال الإيراني بسبب نفس الموضوع، مضيفة أنه "تم إبلاغه بأننا لا نقبل التعدي السافر على حقوق مواطن ألماني".

واضافت "نطالب إيران بإلغاء حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد وتمكينه من استئناف منصف وفقا للقانون".

في الوقت ذاته أعلنت فيينا أن القضاء الإيراني حكم على أحد رعاياها بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس، مؤكدة أنها استدعت السفير الإيراني.

وأعلنت فيينا أن القضاء الإيراني حكم على أحد رعاياها بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس.

وكانت وزارة الخارجية النمسوية أعلنت توقيف الرجل في تشرين الأول/أكتوبر وقالت إنها على اتصال دائم بأسرته. وأوضحت الثلاثاء أنه "حُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس وسنتين من المراقبة في حالة حسن السلوك".

وتحتجز إيران 17 شخصا من حاملي جوازات سفر غربية في إيران معظمهم مزدوجو الجنسية وبينهم اثناين من الإيرانيين النمسويين.

وتؤكد طهران أن الجميع خضعوا لإجراءات قضائية مناسبة.

لكن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أنهم أبرياء ومحتجزون في إطار سياسة "احتجاز رهائن" لانتزاع تنازلات من الحكومات الأجنبية.