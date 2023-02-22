سیاسة

السوداني يعلن عن قرب استضافة البصرة مؤتمر العراق للمناخ

السوداني يدعو المنظمات الاستشارية لتزويد حكومته بتقارير ووثائق عن الفساد
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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، 22 شباط عن قرب استضافة البصرة مؤتمر العراق للمناخ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية ذات الصفة الإستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بحضور مستشار حقوق الانسان".

وثمّن السوداني خلال اللقاء، "الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفق مضامين الدستور"، مشدداً على "أهمية ضمان كل الحقوق المدنية للمواطنين".

ولفت رئيس الوزراء الى "اهتمام الحكومة بما ترفعه هذه المنظمات من تقارير ميدانية ومسوحات ودراسات"، داعياً إلى "تقديم التقارير الدورية في كل القضايا إلى مستشار حقوق الإنسان، مشفوعة بالوثائق أو المستندات في ما يخص قضايا الفساد لاتخاذ اللازم بشأنها".

ووجه "الوزارات بالتعاون مع المنظمات التي تحمل الصفة الاستشارية"، داعياً المنظمات إلى "الإسهام أيضاً في مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه البصرة قريباً".

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