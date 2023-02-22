السوداني لحسين أمير عبد اللهيان: الحكومة العراقية حريصة على إدامة أفضل العلاقات مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص حكومته على إدامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز آفاق التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية".

وأكد السوداني خلال اللقاء "حرص الحكومة العراقية على إدامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والرغبة في توطيد التعاون والشراكة على مختلف المجالات".

وتابع البيان أن "عبد اللهيان نقل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الجارين".

وأعرب "عن تطلع بلاده إلى عقد جولة جديدة من المباحثات للّجنة العليا المشتركة بين الجانبين، والتزام الحكومة الإيرانية بكل ما من شأنه أن يسهم في تقدم العراق وازدهاره".