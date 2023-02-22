اقتصاد

مسرور بارزاني يوافق على تخصيص أكثر من سبعة مليارات دينار دعماً للطلبة والأقسام الداخلية

وأضاف البيان أنه "على غرار العام الدراسي الماضي (2021-2022)، خُصص هذا المبلغ من ميزانية الجامعات والمعاهد"
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني دعم الطلبة والأقسام الداخلية 7 مليارات دينار

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 شباط فبراير 2023، على تخصيص أكثر من سبعة مليارات دينار دعماً للطلبة والأقسام الداخلية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أنه "في إطار برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة وإيلاء مزيد من الاهتمام بقطاع التعليم العالي ودعم طلبة الجامعات والمعاهد، وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على صرف نحو سبعة مليارات و250 مليون دينار شهرياً، وذلك دعماً لطلبة الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان، بما يشمل تقديم الخدمات إلى الأقسام الداخلية للعام الدراسي (2022-2023)".

وأضاف البيان أنه "على غرار العام الدراسي الماضي (2021-2022)، خُصص هذا المبلغ من ميزانية الجامعات والمعاهد".

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