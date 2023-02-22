عبد اللطيف رشيد يدعو إلى تفويت الفرصة على من يريدون إثارة الفتنة في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، الى رص الصفوف وتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة في محافظة ديالى.

وكتب عبد اللطيف رشيد على حسابه في تويتر، "نعزي أسر ضحايا الجريمة البشعة في منطقة الجيالية بمحافظة ديالى".

وأضاف "وندعو جميع المواطنين والقوى السياسية إلى رص الصفوف وتفويت الفرصة على أصحاب النوايا السيئة ممن يريدون إثارة الفتنة في ديالى".

وتابع "على الأجهزة الأمنية ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة وإتخاذ ما يلزم لمنع تكرار هذه الجرائم".