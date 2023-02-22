الحلبوسي: مجلس النواب يدعم جهود الحكومة في تعزيز سبل التعاون مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن المجلس يدعم جهود حكومة السوداني في تعزيز سبل التعاون مع إيران.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم الأربعاء وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار الحلبوسي حسبما أفاد البيان "إلى انفتاح العراق في علاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي"، مؤكداً "أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وأن مجلس النواب يدعم جهود الحكومة بهذا الصدد".

من جهته نقل حسين أمير عبد اللهيان وفق ما جاء في البيان "تحيات رئيس مجلس الشورى أحمد باقر قاليباف، كما بارك تشكيل الحكومة العراقية وإعادة انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب".

وأشار إلى "عمق العلاقات والمشتركات بين البلدين الجارين، والتأكيد على دعم بلاده للعراق وكل ما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره".

كما أعرب "عن تطلع بلاده إلى عقد جولة جديدة من المباحثات للجنة العليا المشتركة بين البلدين".



