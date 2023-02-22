كوردستان تعيد نحو 52 مليار دينار من القروض التسهيلية إلى الخزينة العامة خلال 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إعادة نحو 52 مليار دينار من القروض التسهيلية إلى الخزينة العامة خلال عاو 2022.

ووفق إحصاءات المديرية العامة للمصارف التجارية في الإقليم، بلغ حجم القروض المستحقة على التجّار والمستثمرين 375 ملياراً و444 مليوناً و189 ألفاً و465 ديناراً، فيما بلغت مع الفوائد المترتبة على التأخر في تسديدها 658 ملياراً و63 مليوناً و820 ألفاً و332 ديناراً.

وذكر موقع حكومة الإقليم أن إجراءات وزارة المالية والاقتصاد أعادت إلى الخزينة العامة 17 ملياراً و743 مليوناً و967 ألفاً و724 ديناراً بصورة نقدية، في حين بلغ إجمالي الديون المتبقية بذمة التجّار والمستثمرين تريليوناً و15 ملياراً و764 مليوناً و42 ألفاً و73 ديناراً.

يأتي هذا في وقت بدأت فيه وزارة المالية بوضع رهن على تمليك وبيع العقارات، وفي هذا الإطار تم بيع عقارات مرهونة بقيمة 34 ملياراً و153 مليوناً و80 ألف دينار، بالإضافة إلى تسجيل سبعة عقارات جديدة لدى المصارف التابعة للوزارة.