بنظام متطور وحديث.. إقليم كوردستان يتيح التأشيرة الإلكترونية للمواطنين الأجانب

أربيل (كوردستان 24)- بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبالتنسيق بين مكتبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ودائرة تكنولوجيا المعلومات، جرت عملية تقييم لأنظمة إدارة الوصول والمغادرة وإصدار التأشيرات (الفيزا). والآن، تم إنشاء أنظمة متطورة بأساليب وإجراءات جديدة تحت اسم (نظام مراقبة النقاط الحدودية).

ويتألف نظام مراقبة النقاط الحدودية، التي تشرف عليه وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، من 16 نظاماً مترابطاً مع بعضه البعض، منها خمسة أنظمة للواجهات يديرها عدد من الموظفين والمستخدمين، و11 نظاماً آخر بلا واجهات للمستخدمين، ويتمحور عملها على دعم الأنظمة الأخرى، بما يكوّن مخلصاً لأنظمة هذه الأقسام.

بوابة التأشيرة الإلكترونية

في هذه البوابة، يُمكن لمواطني دول العالم كافة، التقدم بطلب من خلال الإنترنت (أون لاين) للحصول على تأشيرة إلكترونية للدخول إلى إقليم كوردستان. هذه البوابة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

نظام إدارة المعلومات المتاحة

هذا النظام تتيحه وزارة الداخلية لمواطني الدول الراغبين بالحصول على تأشيرات الدخول إلى إقليم كوردستان. من خلال هذا النظام، بوسع المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرات سياحية أجنبية مراجعة طلباتهم، من ثم إرسالها إلى مديرية التأشيرة (الفيزا) في وزارة الداخلية.

نظام الإدارة ومنح التأشيرات

هذا النظام مخصص لإدارة طلبات ومنح تأشيرات الدخول إلى إقليم كوردستان. تتولى هذا النظام مديرية التأشيرة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

نظام السجل الوطني للموقوفين

هذا النظام مخصص لإدارة سجلات الموقوفين ومعلوماتهم، وتديره حالياً مديرية إقامة أربيل التابعة للمديرية العامة للأحوال المدنية (الجنسية) في وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

نظام إدارة الوصول والمغادرة عند الحدود

هذا النظام مخصص لإدارة الوصول والمغادرة في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان. جميع مراكز الإقامة ومراقبة الجوازات في هذا النظام متواجدة في منافذ إقليم كوردستان كافة.

أنظمة جديدة (نظام مراقبة النقاط الحدودية)

● بوابة تقديم طلبات التأشيرة الإلكترونية.

● نظام إدارة المعلومات المتاحة.

● نظام إدارة ومنح التأشيرة.

● نظام السجل الوطني للموقوفين.

● نظام إدارة الوصول والمغادرة عند الحدود.

● مع 11 نظاماً آخر تعمل لدعم الأنظمة أعلاه.

بوابة التأشيرة الإلكترونية

يعد منح التأشيرة الإلكترونية عبر نظام مراقبة النقاط الحدودية واحداً من أبرز المهام الرئيسية لرقمنة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، حيث وضعها مكتب رئيس الوزراء في سلّم أولويات عمله، في حين تتولى تنفيذ النظام دائرة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الداخلية. والآن، أُعيد تصميم الأنظمة بوسائل وإجراءات جديدة.

وفي بوابة حكومة إقليم كوردستان الرسمية للتأشيرة الإلكترونية، تتم عملية طلب التأشيرة بالكامل في بيئة حديثة عبر الأون لاين. بما فيها تقديم طلب التأشيرة والوثائق الثبوتية. كذلك يتم دفع الرسوم رقمياً، ويتم أيضاً الإعلان عن القرارات المتعلقة بالطلب عبر الأون لاين.

تسهم التأشيرة الإلكترونية في تعزيز القطاعين السياحي والتجاري، وتنظيم تصنيف التأشيرات، وخفض التكاليف الإدارية، وزيادة الشفافية، وإنشاء قواعد بيانات لحكومة إقليم كوردستان. ويعد نظام مراقبة النقاط الحدودية بصورة عامة حلاً مركزياً يمكن الوصول إليه من أنحاء العالم كافة، وهو نظام قابل للتطبيق وعملي بالنسبة لوزارة الداخلية والمستخدمين.