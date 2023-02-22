أمن

في ظروف غامضة.. اغتيال طبيب استشاري أمام عيادته في بعقوبة

author_image Kurdistan24 اربیل
الدكتور الاستشاري أحمد طلال المدفعي
الدكتور الاستشاري أحمد طلال المدفعي
العراق ديالى العراق الدكتور الاستشاري أحمد طلال المدفعي

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية مساء اليوم الأربعاء باغتيال طبيب استشاري معروف في محافظة ديالى في ظروف غامضة.

وقال أحد المصادر لكوردستان 24، إن الدكتور الاستشاري أحمد طلال المدفعي "اُغتيل" أمام عيادته في بعقوبة الجديدة، وهو ما أكدته مصادر أخرى.

وقتل المدفعي، الاختصاصي في الأمراض القلبية، بعد الخروج من عيادته من دون معرفة الأسباب.

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو يومين من مقتل نحو 10 أشخاص في بلدة الخالص التي لا تبعد كثيراً عن بعقوبة. ولا تزال دوافع تلك العملية غامضة.

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