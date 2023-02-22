سیاسة

بعد تدشينه في كوردستان.. العراق يناقش إطلاق مشروع التأشيرة الإلكترونية

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محمد شياع السوداني يترأس جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني
محمد شياع السوداني يترأس جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني
العراق التأشيرة الإلكترونية العراق السوداني كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في جلسة عقدها اليوم اليوم الأربعاء اطلاق مشروع التأشيرة الإلكترونية.

وذكر بيان للمجلس أن الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحثت "مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، والخطط الموضوعة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

وجاء في البيان "ناقش المجلس مشروع منح سمات الدخول الإلكترونية وسبل معالجة المعوّقات التي تعترضه بهدف الإسراع في إنجازه".

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم تدشين عمل بوابة التأشيرة الإلكترونية، وذلك للمرة الأولى على مستوى العراق.

إلى ذلك، ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني "أبرز نتائج الحوار الخاص بتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي".

وشهدت الجلسة، بحسب البيان، "التداول في عدد من الموضوعات التي ترتبط بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، أبرزها هدف تعزيز السوق العراقية بالمواد الغذائية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه الوضع الزراعي والبيئي نتيجة قلة الإطلاقات المائية القادمة من الجانب التركي، وضرورة فتح حوار مع تركيا بهذا الشأن".

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