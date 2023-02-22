صحة وبیئة

في أمريكا.. عاصفة ثلجية تغلق مئات المدارس وتلغي 1300 رحلة جوية

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العالم أمريكا عاصفة ثلجية

أربيل (كوردستان 24)- اجتاحت عاصفة شتوية قوية في الولايات المتحدة السهول الشمالية والغرب الأوسط متسببة في رياح عاتية وسقوط كثيف للثلوج اليوم الأربعاء، مما أجبر مئات المدارس على الإغلاق وإلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية وجعل حركة المرور على الطرق صعبة إن لم تكن مستحيلة في بعض المناطق بالبلاد.

وخضع أكثر من 50 مليون أمريكي لتحذيرات الطقس الشتوي صباح الأربعاء مع تحرك العاصفة عبر رقعة واسعة من غرب وشمال الولايات المتحدة وإلى الشرق.

وتم إلغاء إجمالي 1327 رحلة داخل الولايات المتحدة وخارجها بحلول الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وفقا لموقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أيضا تأخر 2030 رحلة.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق اليوم وحتى غد الخميس.

واجتاحت العاصفة أيضا ولاية كاليفورنيا وتسببت في مزيج من الثلج والصقيع في الشرق، بما في ذلك نيو إنجلاند حيث أوصى خبراء الأرصاد سائقي السيارات بالحذر من السير على الطرق الملساء.

ويقول الخبراء إن زيادة تواتر وقوة مثل هذه العواصف التي تتخللها درجات حرارة شديدة الارتفاع ونوبات جفاف هي من أعراض تغير المناخ.

وفي حين شهد الساحل الشرقي شتاء معتدلا نسبيا، شهدت السهول الشمالية شتاء صعبا جدا من حيث تساقط الثلوج والبرودة، وفقا لخدمة الطقس.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة التي وصلت إلى كاليفورنيا أمس الثلاثاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

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