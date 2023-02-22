رئيس مجلس الخدمة العامة في كوردستان يشارك ضمن وفد الإقليم الذي يزور بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الخدمة العامة في كوردستان سيشارك ضمن وفد الإقليم الذي يزور بغداد، غداً الخميس.

وقال عبد الحكيم خسرو في مقابلة مع كوردستان 24، إن "حكومة إقليم كوردستان قامت بإصلاحات جذرية، في مجالات مكافحة الفساد، والملفات الأمنية، وسيادة القانون، والبيشمركة، والقضاء على الروتين، وكافة المجالات الأخرى التي تؤدي إلى حدوث الفساد".

وشدد على أن "أول إجراء إصلاحي اتخذته الحكومة، هو إعادة تنشيط مجلس الخدمة العامة في كوردستان".

وأكد أن "رئيس مجلس الخدمة العامة في كوردستان سيشارك ضمن وفد الإقليم الذي يزور بغداد غداً الخميس، لتحديد الملاكات المقبلة لإقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023".

وبشأن الإصلاحات داخل وزارة البيشمركة، لفت خسرو إلى أنه "تم تحويل 60 ألفاً من البيشمركة إلى وزارة البيشمركة"، مشيراً إلى أن "مسألة التقاعد والعجز أيضاً باتت تابعة لوزارة المالية".