حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا ترتفع الى أكثر من 47 الف قتيل

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الأربعاء، ان عدد قتلى الزلازل القوية، التي وقعت في 6 فبراير في جنوبي تركيا، ارتفع إلى 43556 قتيلا، فيما وصلت الحصيلة في سوريا أكثر من 3600 شخص.

وقال صويلو، خلال بث مباشر مع قناة "ته. ره. ته خبر"، التلفزيونية في هاتاي، إحدى المقاطعات الـ 11 التي ضربها الزلازل، "هذا واحد من أكبر الزلازل في العالم".

وتركزت الهزات القوية في قهرمان مرعش وهزت 10 مقاطعات أخرى، هاتاي وغازي عنتاب وأديامان وملاطيا وأضنة وديار بكر وكيليس وعثمانية وسانليورفا وإلازيغ.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق، إن تركيا ستبدأ في بناء أكثر من 200 ألف منزل في وقت مبكر من مارس في المناطق التي دمرتها الزلازل واستكمال العملية في غضون عام واحد.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين رغم أن الأمل في العثور عليهم يكاد يكون معدوما.

ولا تزال المساعدات الدولية تصل ببطء شديد إلى المناطق المتضررة في شمال غربي سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ 12 عاما، رغم مرور أسبوعين على وقوع الزلزال المدمر.