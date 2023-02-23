أسعار خام البصرة تنخفض بأكثر من 1 بالمئة

أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، لليوم الثالث على التوالي بأكثر من 1 بالمئة يوم الخميس، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 82 سنتا بما يعادل 1.03 بالمئة ليصل الى 78.99 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 82 سنتا بما يعادل 1.11 بالمئة ليصل الى 73.24 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء، انخفاضا بأكثر من 3 بالمئة مع ترقب خفض الفائدة، من قبل البنوك المركزية مما قد يخفض النمو الاقتصادي ويحد من الطلب العالمي على الوقود.