عاصفة مدمرة تضرب 48 ولاية أمريكية

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأمريكية NWS، أن عاصفة هائلة ستؤثر على 48 ولاية بطقس شتوي وعواصف رعدية شديدة، ودرجات حرارة منخفضة لعدة أيام، وستؤثر على 75 مليون نسمة.

وحذرت الوكالة من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة متطرفة بشكل ملحوظ.

ووفق التنبيهات التي أطلقتها بعض الولايات، ستشهد ولاية كاليفورنيا الأمطار والثلوج، كما ستشهد بعض الولايات "حدثا نادرا" يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.

وحسب التقرير فإن موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة قادمة من كندا تتجه جنوبا، حيث ستنخفض درجات الحرارة في ولاية مونتانا ووايومنغ، ليستقر الطقس الباردة لفترة طويلة في ولاية كاليفورنيا.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كلم في الساعة في بعض المناطق خلال يومي الأربعاء والخميس.

وتسبب قدوم العاصفة، الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا، حيث أغلقت الطرق السريعة بين الولايات من أريزونا إلى وايومنغ، وألغيت أكثر من 1500 رحلة جوية.

وأفادت وزارة النقل الأمريكية بأن "العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل معها إغلاقات لعدة أيام على الطرق السريعة والطرق الثانوية في جميع أنحاء وايومنغ".

وتسببت الرياح القوية في مشكلة كبيرة في كاليفورنيا، حيث سقطت أشجار وقطعت خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 88 ألف عميل في الولاية.

المصدر: axios