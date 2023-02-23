متحدث حكومي : "وزارة التخطيط لم تضع معيار الزلازل" هندسيًا، خلال السنوات الماضية "

أربيل (كوردستان 24 ) – قال مدير المركز الإعلامي في وزارة الإسكان، أحمد آوات، في تصريحات صحفية إنّ "وزارته غير مسؤولة عن أي مجمع سكني في العاصمة بغداد، وإنما اختصاصها يقع فقط في المحافظات الأخرى".

وأشار آوات إلى أنّ "المجمعات التي تقع ضمن مسؤوليات وزارة الإسكان والإعمار لا تتجاوز ارتفاعها الثلاثة طوابق مما يجعلها لا تتأثر بالزلازل في حال حدوثه"، مبينًا أن "المجمعات السكنية في بغداد بلغت ما بين الـ 20 إلى 25 طابقًا".

ووفقًا لحديث المتحدث الحكومي، فإنّ خطط الوزارة للسنوات الماضية لم يضع فيها "معيار الزلازل" هندسيًا، كون العراق لا يقع على خط الزلازل العالمي، مؤكدًا أنّ "دائرة المباني التابعة للوزارة بدأت تضع في حساباتها الآن إضافة المعايير العالمية الخاصة بالزلازل عند بناء المجمعات السكنية ذات الأبراج الطويلة".

وشهدت مدن عراقية عديدة ظاهرة انهيار المباني وكان آخرها الشهر الماضي، إذ انهار مبنى قيد الإنشاء في مدينة الموصل الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وفقًا لمصادر أمنية".