سیاسة

إفتتاح أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي

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العراق

أربيل (كوردستان 24 )- افتتح نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، 23 شباط  أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي.

وقال عبدالله، للحضور، خلال الكلمة الافتتاحية: "نرحب بكم في بغداد، ونأمل تحقيق النجاحات للاجتماعات"، مؤكداً "على استمرار العراق لتقديم المساعدات الإنسانية وتضامنه مع دولة سوريا الشقيقة والمساهمة من أجل التخفيف من آثار كارثة الزلزال والإستجابة السريعة لمساعدة المتضررين". 

واقرت اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي برنامج عمل دورته الحالية.

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