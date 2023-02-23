بعلم كوردستان وباللغة الكوردية علي باباجان يوجه الشكر للإقليم

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، علي باباجان، الشكر لإقليم كوردستان، على الجهود التي بذلتها فرق الدفاع المدني ومؤسسة بارزاني الخيرية، لمساعدة المتضررين من الزلزال التي أصاب تركيا وسوريا وأوقع عشرات الآلاف من الضحايا.

وفي منشور على موقع "تويتر"، عرض باباجان أعلام الدول التي قدمت المساعدة للمنكوبين من ضحايا الزلزال المدمّر الذي أوقع عشرات آلاف القتلى والجرحى وتسبب بانهيار مئات المباني في تركيا وسوريا.

ومن بين الإعلام التي تم عرضها في المنشور، علم كوردستان، كما ان رئيس الحزب المعارض التركي قدم الشكر لإقليم كوردستان باللغة الكوردية.

ووصلت مؤسسة بارزاني الخيرية وفرق الدفاع المدني لحكومة الإقليم، إلى المناطق المنكوبة في وقت قياسي بعد وقوع الكارثة ضمن قوافل إغاثية أرسلتها حكومة إقليم كوردستان.

وقالت "بارزاني الخيرية" يوم الأربعاء، ان حوالي 180 الف شخص، استفادوا من المساعدات التي قدمتها المؤسسة للمتضررين من الزلزال.

وتضمنت المساعدات، المواد الغذائية، والبطانيات، والمواد الطبية، والملابس وحليب الأطفال ومياه الشرب ومعدات البناء والأغذية الجافة وغيرها.

وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، أطلقت حكومة الإقليم حملة واسعة في عموم المحافظات لجمع المساعدات وكل ما من شأنه أن يخفف من معاناة المنكوبين في كلا البلدين.