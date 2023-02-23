القانونية النيابية تكشف عن انفراجة قريبة وحل المشاكل بين حكومتي بغداد وأربيل

الاجتماعات جارية خلال الأسبوع الحالي، لحسم الملفات العالقة، وبالتالي التوجه لإقرار قانون الموازنة ودخولها حيز التنفيذ

أربیل ( كوردستان 24 ) - كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس،23 شباط عن انفراجة قريبة وحل المشاكل بين حكومتي بغداد واربيل، فيما أكدت عزمها عقد اجتماع لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة احمد فواز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفترة الماضية شهدت حراكا سياسيا على مستوى عال بين قادة إدارة الدولة لحل الملفات العالقة من الدورات السابقة، وفقا للدستور وما تتطلبه الحاجة والضرورة الملحة لحماية والحفاظ على ائتلاف إدارة الدولة"، مبينا أن "هناك انفراجة قريبة وتفاهماً على مستوى عال بين قادة إدارة الدولة لحل الخلافات وإنهاء الأزمة بين حكومتي بغداد واربيل في الكثير من الملفات".

وبين أن "الاجتماعات جارية خلال الأسبوع الحالي، لحسم الملفات العالقة، وبالتالي التوجه لإقرار قانون الموازنة ودخوله حيز التنفيذ"، موضحا أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكلت بظرف قياسي وطريقة سلسة وتفاهم ما بين قادة الفرقاء السياسيين، وبالتالي نحن ملزمون بتنفيذ بنود البرنامج الحكومي والمصوت عليه من مجلس النواب".

وبين أن "اللجنة ستجتمع اليوم للمضي بمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بمعزل عن قانون انتخابات مجلس النواب حيث لكل قانون خصوصية معينة"، لافتا الى أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات يعنى بتقديم الخدمة في المحافظات، أما قانون انتخابات مجلس النواب يعنى بالتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية".

وذكر أن "دمج مجلس النواب ومجالس المحافظات سيسبب ارباكا"، مشددا على ضرورة "اعتماد نظام انتخابي مستقر يحقق العدالة وبالتالي يدفع الناخب العراقي للمشاركة في الانتخابات واصلاح المنظومة السياسية".